В Новосибирске 21 апреля временно перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона

С 8:00 до 14:30 будет прекращено движение по Университетскому проспекту от улицы Ильича до проспекта Академика Коптюга, который будет перекрыт полностью. Также будет ограничено движение по проспекту Академика Лаврентьева — от проспекта Академика Коптюга до улицы Пирогова. И закроется улица Николаева — от проспекта Академика Лаврентьева до здания на улице Николаева, 12/2.