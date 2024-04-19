В Новосибирске 21 апреля временно перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона

В Советском районе 21 апреля из-за IX Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона временно закроются несколько участков проезжей части. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
С 8:00 до 14:30 будет прекращено движение по Университетскому проспекту от улицы Ильича до проспекта Академика Коптюга, который будет перекрыт полностью. Также будет ограничено движение по проспекту Академика Лаврентьева — от проспекта Академика Коптюга до улицы Пирогова. И закроется улица Николаева — от проспекта Академика Лаврентьева до здания на улице Николаева, 12/2.
В этот день также изменится движение автобусов:
- № 23 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до Бердского шоссе. Движение будет организовано по проспекту Академика Лаврентьева, улице Пирогова, Университетский проспекту, а далее — по действующей схеме
- № 38 — в прямом и обратном направлениях на участке от проспекта Строителей до «Цветной проезд»: проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, улица Жемчужная, конечный остановочный пункт «Цветной проезд»;
- № 52, 72 — в прямом и обратном направлениях на участке от Бердского шоссе до проспекта Строителей. Движение будет организовано по Университетский проспекту, улице Пирогова, проспекту Академика Лаврентьева, далее — по действующим схемам.
- № 8 — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до проспекта Строителей: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, далее — по действующей схеме;
- № 52к — в прямом и обратном направлениях на участке от конечного остановочного пункта «Цветной проезд» до улицы Демакова: конечный остановочный пункт «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, проспект Строителей, улица Российская, далее — по действующей схеме.
Кроме того, поменяется схема движения маршрутки № 7 от Бердского шоссе до проспекта Строителей — Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, а далее далее — по действующей схеме. Также изменение коснется маршрутных такси № 15, 35, 52, 74 от конечного остановки «Цветной проезд» до проспекта Строителейконечный — «Цветной проезд», улица Жемчужная, Университетский проспект, улица Пирогова, проспект Академика Лаврентьева, после — по действующим схемам. И № 62 от проспекта Строителей до Бердского шоссе — проспект Академика Лаврентьева, улица Пирогова, Университетский проспект, а дальше по привычному маршруту.
Ранее мы писали о том, что правительство пополнило перечень жизненно необходимых лекарств пятью препаратами.
Иван Быкадоров