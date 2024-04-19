Нарушать правила парковки в центре Красноярска станет сложнее

«Ежедневный контроль за соблюдением правил парковки транспорта осуществляется сотрудниками полка ДПС и операторами специализированных мобильных комплексов “Паркон”. Вчера только за 2 часа проведения совместного рейда зафиксировано 25 правонарушений. В отношении нерадивых водителей составили административные материалы за парковку на местах для инвалидов, остановку в зоне действия запрещающего знака, а также за стоянку на тротуаре. Кроме этого, автомобили, водителей которых не оказалось на месте, были помещены на специализированную стоянку», — рассказали в дорожной полиции.