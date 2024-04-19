Нарушать правила парковки в центре Красноярска станет сложнее

Об этом сообщили в КрУДоре.
Если раньше маршрут движения «Паркона» пролегал только по улицам Ленина, Карла Маркса и проспекту Мира, то с 22 апреля он будет охватывать и прилегающие улицы.
«Цель — разгрузить улично-дорожную сеть Красноярска и освободить центр города от неправильно припаркованных автомобилей», — рассказал замруководителя КрУДора по информационным технологиям Михаил Буйлов.
По данным ГИБДД, с начала текущего года с улиц города эвакуировали более 1300 автомобилей.
Камеры специализированного комплекса выявили почти 5500 нарушений остановки и стоянки на сумму штрафов превышающую 8 млн рублей. Отмечается, что в основном водители не соблюдают требования знака «Остановка запрещена», за что предусмотрен штраф в 1500 рублей и помещение транспортного средства на спецстоянку в случае, если данный дорожный знак установлен совместно с табличкой «Работает эвакуатор».
«Ежедневный контроль за соблюдением правил парковки транспорта осуществляется сотрудниками полка ДПС и операторами специализированных мобильных комплексов “Паркон”. Вчера только за 2 часа проведения совместного рейда зафиксировано 25 правонарушений. В отношении нерадивых водителей составили административные материалы за парковку на местах для инвалидов, остановку в зоне действия запрещающего знака, а также за стоянку на тротуаре. Кроме этого, автомобили, водителей которых не оказалось на месте, были помещены на специализированную стоянку», — рассказали в дорожной полиции.
По данным дорожников, «Паркон» фиксирует порядка 60 нарушителей в день. Время работы комплекса регламентировано — ежедневно с 8:00 до 20:00. Карта с маршрутами опубликована на сайте КрУДора в разделе фотовидеофиксации.
Напомним, на территории Красноярского края функционируют 159 стационарных рубежей контроля, 56 передвижных комплексов и один мобильный комплекс «Паркон». В течение 2024 года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию еще 40 стационарных, 15 передвижных и 2 мобильных комплекса.