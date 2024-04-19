Житель Узбекистана приехал в Уральск и каждый день готовит плов на 500 человек

«Мой отец, профессор Батыр Норбаев, преподавал в Казахско-узбекском университете в Шымкенте. И я учился в Шымкенте. И многому научился. Ведь у нас язык схожий и одна религия: мы должны помогать друг другу. То, что я прекрасно умею, — это готовить вкусный плов. Поэтому решил готовить его для добровольцев. Приехал помочь в трудную минуту».