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Житель Узбекистана приехал в Уральск и каждый день готовит плов на 500 человек

Стихийные бедствия объединяют людей. Во время масштабных паводков в Казахстане миллионы людей сплотились для борьбы с природными силами. Не остались в стороне и жители соседних стран. Свидетельством этого является приезд Али Батырулы из Узбекистана в Уральск, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Владелец ресторана в Ташкенте уже несколько дней находится в Уральске. Повар ежедневно готовит плов на 500 человек.

По его словам, он прибыл в Казахстан после новостей о паводках.

«Не мог уснуть. Сразу купил билет и прибыл в Уральск. Тут живет мой товарищ Максат Скаков. Он мне указал путь. Я люблю казахов».

Али Батырулы

Также он рассказал изданию UralskGorod о своем отце, который когда-то работал в Шымкенте.

«Мой отец, профессор Батыр Норбаев, преподавал в Казахско-узбекском университете в Шымкенте. И я учился в Шымкенте. И многому научился. Ведь у нас язык схожий и одна религия: мы должны помогать друг другу. То, что я прекрасно умею, — это готовить вкусный плов. Поэтому решил готовить его для добровольцев. Приехал помочь в трудную минуту».

Али Батырулы

Стоит отметить, что во время землетрясения в Турции Батырулы отправился туда и также готовил плов.