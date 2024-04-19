Житель Узбекистана приехал в Уральск и каждый день готовит плов на 500 человек

Владелец ресторана в Ташкенте уже несколько дней находится в Уральске. Повар ежедневно готовит плов на 500 человек.
По его словам, он прибыл в Казахстан после новостей о паводках.
«Не мог уснуть. Сразу купил билет и прибыл в Уральск. Тут живет мой товарищ Максат Скаков. Он мне указал путь. Я люблю казахов».
Также он рассказал изданию UralskGorod о своем отце, который когда-то работал в Шымкенте.
«Мой отец, профессор Батыр Норбаев, преподавал в Казахско-узбекском университете в Шымкенте. И я учился в Шымкенте. И многому научился. Ведь у нас язык схожий и одна религия: мы должны помогать друг другу. То, что я прекрасно умею, — это готовить вкусный плов. Поэтому решил готовить его для добровольцев. Приехал помочь в трудную минуту».
Стоит отметить, что во время землетрясения в Турции Батырулы отправился туда и также готовил плов.