Петербуржцам рассказали, почему бурлит Нева

В Комитете по энергетике Петербурга объяснили, почему бурлит Нева.
Нева является основным источником водоснабжения Санкт-Петербурга. Именно из Невы забирается 98% воды для обеспечения жителей города питьевой водой. Невская вода превращается в питьевую на шести водопроводных станциях. Первый этап подготовки — её забор из водного объекта при помощи водозаборных фильтров-оголовков.
Такие городские водозаборы расположены в самой Неве. Оголовки водозаборов необходимо периодически продувать, чтобы очистить их фильтрующие решетки от мелкого речного мусора — веток, водорослей, ракушек
Продувка и промывка каждого фильтра проводится 1−3 раза в неделю. Продолжительность процесса продувки одного оголовка составляет 3 минуты, а время на подготовку — 60 минут.
Данный процесс не наносит вреда окружающей среде.