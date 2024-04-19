Петербуржцам рассказали, почему бурлит Нева

Такие городские водозаборы расположены в самой Неве. Оголовки водозаборов необходимо периодически продувать, чтобы очистить их фильтрующие решетки от мелкого речного мусора — веток, водорослей, ракушек и т. д. Именно этот этап вызывает эффект бурления на поверхности Невы.