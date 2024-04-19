Узбекистанцев ждут теплые выходные с кратковременным дождем

По данным Узгидромета,
В воскресенье, 21 апреля, кратковременный дождь и гроза возможны по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям. По остальной территории республики осадков не ожидается.
Дожди
По югу и пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
В горах местами кратковременные дожди, грозы. В высокогорьях из-за повышенного температурного фона сохраняется лавинная опасность.
В Ташкенте сегодня и завтра без осадков, в воскресенье во второй половине дня — возможны небольшой кратковременный дождь, гроза.
Температура