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Узбекистанцев ждут теплые выходные с кратковременным дождем

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В субботу и воскресенье в Узбекистане будет теплая погода. Местами воздух прогреется до 29 градусов. В некоторых районах возможен кратковременный весенний дождь, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Podrobno.uz

По данным Узгидромета, 19—20 апреля по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В воскресенье, 21 апреля, кратковременный дождь и гроза возможны по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям. По остальной территории республики осадков не ожидается.

Дожди 19—21 апреля, как это часто бывает в разгар весны, будут носить локальный характер и отмечаться, в основном, во второй половине дня. Температурный фон при этом не изменится, воздух прогреется в пределах 22−27 градусов, местами до 29 градусов.

По югу и пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

В горах местами кратковременные дожди, грозы. В высокогорьях из-за повышенного температурного фона сохраняется лавинная опасность.

В Ташкенте сегодня и завтра без осадков, в воскресенье во второй половине дня — возможны небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура 19—21 апреля ночью 12−15 градусов, днем 25−27 градусов.