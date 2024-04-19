Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

«Это будут уже современные КОС (канализационное очистное сооружение — ред.), уже будет полная биологическая очистка, обеззараживание очищенной сточной воды и сброс, но не в Черное море, а в пруд накопитель-испаритель. То есть там вообще экологическая ситуация должна улучшиться в разы», — рассказал замминистра.
Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. В этом году планируется закончить их реконструкцию с увеличением производительности. Проектируются также современные КОС в Евпатории.
«За прошлый год после реконструкции введены в эксплуатацию четыре КОС, на которых выполнена полная реконструкция и модернизация. Это объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе. Это те КОС, которые сбрасывают после очистки свои стоки в Черное море. В этом году планируется завершить еще пять и 11 — на стадии проектирования, они будут вводиться с 2025 по 2030 годы», — перечислил специалист.
Мощность новых очистных сооружений рассчитывается с учетом генеральных планов застройки населенных пунктов. В проектах закладывают увеличение объемов, сказал Роман Восколупов.
«Если, допустим, привести в пример КОС Форос, сегодня его пиковый прием составляет около 3000 кубов, а реконструкцию мы выполняем уже на 5000 кубов. В Судаке существующие КОС были производительностью 5000 кубов всего-навсего, а сейчас мы выполняем новое строительство на 15 000 кубов и предусматриваем еще площадку рядом для возможной второй очереди», — сказал замминистра.
В Коктебеле очистные сооружения строятся в рамках большого проекта по реконструкции набережной. Одновременно прокладывается водопровод и канализация.
Под Судаком недавно завершили реконструкцию КОС в селе Морское. На это было выделено 416 миллионов рублей.