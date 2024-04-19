Акватория Крыма станет чище: новые очистные не сбрасывают стоки в море

«За прошлый год после реконструкции введены в эксплуатацию четыре КОС, на которых выполнена полная реконструкция и модернизация. Это объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе. Это те КОС, которые сбрасывают после очистки свои стоки в Черное море. В этом году планируется завершить еще пять и 11 — на стадии проектирования, они будут вводиться с 2025 по 2030 годы», — перечислил специалист.