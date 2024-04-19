Снег и дожди прогнозируют в Иркутской области в выходные дни

Метеорологи прогнозируют небольшие дожди, а также мокрый снег и снег местами в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от 0 до +13°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 20 апреля, прогнозируют переменную облачность, ожидают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Катангском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных районах ночью без осадков, днём местами ожидаются небольшие осадки, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью в западных районах, днём по области местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью +3,-2°, при прояснении прогнозируют −5,-10°, днём +8,+13°, при облачной погоде до +3°С.
В воскресенье, 21 апреля, ожидается переменная облачность, возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в Катангском районе ночью без существенных осадков, местами днем прогнозируют небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Ночью столбики термометров покажут −3,+2°, при прояснении до −8°С, днём будет +5,+10°, при натекании облачности до 0.