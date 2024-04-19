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«Лето» прошло, наступила «осень»: погода в Хабаровском крае будет унылой, холодной и с дождями

Дожди и ветер пообещали Хабаровскому краю на выходных 20—21 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

«Лето» прошло, наступила «осень», — шутят жители Хабаровского края. Было бы смешно, если бы не было так жизненно. После рекордно высоких для середины апреля температур воздуха, все вернулось в норму. Регион начнет ощущать все «прелести» весны в виде дождей, ветра и холода.

— Всплеск тепла длился три дня. 12 апреля мы достигли абсолютного максимума +26 градусов. Такая температура фиксировалась в этот же день в 1989 году. А вот 14 и 15 апреля был перекрыт абсолютный максимум, — рассказала «КП — Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

14 числа 2024 года столбики термометров достигли +22,7 градуса, перекрыв рекорд 2014-го. Тогда в этот же день воздух прогрелся до +20 градусов.15 апреля этого года была зафиксирована температура +24,3 градуса. До этого рекорд удерживал 1965 год с +20 градусами.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 20—21 АПРЕЛЯ 2024

После жары непросто возвращаться в прохладу. Многие до сих пор не могут с этим смириться и продолжают ходить в легкой одежде. Забыли, наверное, что еще апрель. А в Хабаровском крае этот месяц достаточно холодный для того, чтобы отказываться от пальто или куртки.

И это мы не поощряем. Тем более, что впереди ухудшение погоды. В регионе ожидаются дожди, на севере мокрый снег. Особенно 20 апреля. Впридачу неприятный северо-восточный ветер порывами 9−14 метров в секунду. На побережье Охотского моря все 15−20 метров в секунду.

В ночь на 20 апреля столбики термометров покажут 0+5 градусов, местами до −10 градусов. Днем воздух прогреется до +5+12 градусов, на юге +10+15 градусов. Местами около 0 градусов.

21 апреля уже без существенных осадков, кроме северных районов. Ветер 7−12 метров в секунду. Ночью 0+7 градусов, в горах до −12 градусов. Днем не теплее +7+12 градусов, на севере +3+8 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 20—21 АПРЕЛЯ 2024

— В Хабаровске в ночь на 20 апреля осадки. Мы не исключаем, что может пройти дождь со снегом. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, — добавила Брынцева.

Ночью 20 апреля столбики термометров покажут +2+4 градуса. Днем не теплее +7+9 градусов. 21 апреля существенных осадков не ожидается, ветер 7−12 метров в секунду. Ночью температура будет около +2+4 градуса, днем — в районе +9+11 градусов.

И подобная погода ожидается до конца апреля. Почти каждый день дожди разной интенсивности, столбики термометров будут подниматься максимум до +15 градусов. Будет пара теплых и спокойных дней, но за ними опять последуют дожди.

Прогноз еще будет уточняться.