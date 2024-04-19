«Лето» прошло, наступила «осень»: погода в Хабаровском крае будет унылой, холодной и с дождями

После жары непросто возвращаться в прохладу. Многие до сих пор не могут с этим смириться и продолжают ходить в легкой одежде. Забыли, наверное, что еще апрель. А в Хабаровском крае этот месяц достаточно холодный для того, чтобы отказываться от пальто или куртки.