В центре Краснодара ограничат движение, чтобы отпраздновать День самоуправления

С 6:00 субботы будет перекрыта улица Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Ограничения будут действовать до конца мероприятия. С 22:00 пятницы, 19 апреля, указанный участок начнут освобождать от припаркованного транспорта, чтобы организовать стоянку гостей праздника.
В приказе за подписью главы города Евгения Наумова дано поручение осуществить контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, требований выставленных дорожных знаков и ограждений. Городскому дептрансу поручается разработать схемы объезда участков с ограниченным движением.
Также на время проведения праздника будут приняты меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан.