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В центре Краснодара ограничат движение, чтобы отпраздновать День самоуправления

В Краснодаре в ближайшую субботу, 20 апреля, ограничат движение в центре города. Это нужно, чтобы отпраздновать День местного самоуправления, следует из приказал на сайте администрации города.

Источник: РИА "Новости"

С 6:00 субботы будет перекрыта улица Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Ограничения будут действовать до конца мероприятия. С 22:00 пятницы, 19 апреля, указанный участок начнут освобождать от припаркованного транспорта, чтобы организовать стоянку гостей праздника.

В приказе за подписью главы города Евгения Наумова дано поручение осуществить контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, требований выставленных дорожных знаков и ограждений. Городскому дептрансу поручается разработать схемы объезда участков с ограниченным движением.

Также на время проведения праздника будут приняты меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан.