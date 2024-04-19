Три вокзала в Волгоградской области обзавелись «гостиницами»

Как рассказали в ПривЖД, комнаты отдыха для пассажиров предназначены для длительного пребывания. Во время ремонта там не только сделали новую отделку помещений, но и заменили электропроводку и освещение, двери и радиаторы отопления. Каждый номер оснастили новой мебелью, сделали современный интерьер. К услугам гостей также душевые, телевизоры, холодильники и все необходимое для комфортного пребывания.