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Три вокзала в Волгоградской области обзавелись «гостиницами»

На вокзалах в трех городах появились комнаты отдыха для пассажиров.

На вокзалах в трех городах Волгоградской области обустроили комнаты отдыха для пассажиров. «Гостиницами» на железной дороге обзавелись Петров Вал, Арчеда и Волжский, сообщили в компании перевозчике.

Как рассказали в ПривЖД, комнаты отдыха для пассажиров предназначены для длительного пребывания. Во время ремонта там не только сделали новую отделку помещений, но и заменили электропроводку и освещение, двери и радиаторы отопления. Каждый номер оснастили новой мебелью, сделали современный интерьер. К услугам гостей также душевые, телевизоры, холодильники и все необходимое для комфортного пребывания.