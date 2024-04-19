Военные уничтожили условного противника «кочующими минометами» под Самарой

В Самарской области военнослужащие артиллерийских подразделений уничтожили позиции и бронетехнику условного противника «кочующими минометами». Все проходило на Рощинском полигоне под Самарой.
— Практические действия предполагали, что расчеты беспилотников «Орлан-10» провели воздушную разведку и обнаружили позиции бронетехники и условных боевиков. Данные передали на командный пункт батарей, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
После этого расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям и быстро поменяли позиции. В свою очередь, минометчики на расстоянии от двух до 5 тысяч метров уничтожили более 30 условных противников из 120-миллиметровых минометов 2Б11.
А чтобы уничтожить разрозненные силы, использовали 82-миллиметровые минометы 2Б14 «Поднос’и 2Б9 “Василек”. В действиях участвовало около 100 военнослужащих и 10 единиц техники.