Военные уничтожили условного противника «кочующими минометами» под Самарой

После этого расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям и быстро поменяли позиции. В свою очередь, минометчики на расстоянии от двух до 5 тысяч метров уничтожили более 30 условных противников из 120-миллиметровых минометов 2Б11.