Правительство Иркутской области взяло в работу все поручения губернатора

Одной из главных целей обозначена помощь участникам СВО, в том числе медицинская реабилитация бойцов, которые вернулись с фронта. Говоря об экономике была дана задача удержать объем доходов в бюджет на уровне прошлого года, тогда они дошли до 279 млрд рублей. Кроме того губернатор отметил важность развития индустриальных парков, энергетического комплекса, реализацию инвестиционных проектов, развитие здравоохранения и образования, социальной инфраструктуры и обеспечение соцгарантий для детей сирот.