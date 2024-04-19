Правительство Иркутской области взяло в работу все поручения губернатора

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 18 апреля выступил в парламенте с ежегодным посланием о ситуации в Приангарье. В ходе него он отметил и основные задачи по развитию региона на этот год.
Одной из главных целей обозначена помощь участникам СВО, в том числе медицинская реабилитация бойцов, которые вернулись с фронта. Говоря об экономике была дана задача удержать объем доходов в бюджет на уровне прошлого года, тогда они дошли до 279 млрд рублей. Кроме того губернатор отметил важность развития индустриальных парков, энергетического комплекса, реализацию инвестиционных проектов, развитие здравоохранения и образования, социальной инфраструктуры и обеспечение соцгарантий для детей сирот.
— Парламент берет в работу эти поручения. Рассчитываем, что правительство подготовит соответствующие изменения в региональные программы, наполнит финансовыми ресурсами те установки, которые дал сегодня губернатор, — заявил Спикер областного парламента Александр Ведерников.
Помимо приоритетных направлений работы были озвучены итоги прошлого года для Иркутской области. Так, безработица в регионе сейчас находится на историческом минимуме в 0,6 процента, а отток населения в минувшем году уменьшился почти вполовину в сравнении с 2022 годом. Объем инвестиций в Приангарье превысил 910 млрд рублей, и это восьмое место среди всех уголков России.