Новые правила работы разливаек готовят в Нижегородской области

Согласно новому законопроекту, продажа алкоголя будет запрещена в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах или в радиусе 35 метров от МКД. Продажа пива и других алкогольных напитков будет возможна только в ресторанах, барах и кафе, которые расположены в домах или пристроенных к ним зданиях.