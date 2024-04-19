Новые правила работы разливаек готовят в Нижегородской области

В Нижегородской области готовят законопроект, который установит новые правила работы разливаек. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин.
Согласно новому законопроекту, продажа алкоголя будет запрещена в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах или в радиусе 35 метров от МКД. Продажа пива и других алкогольных напитков будет возможна только в ресторанах, барах и кафе, которые расположены в домах или пристроенных к ним зданиях.
При этом продавать хмельные напитки будут только с 09:00 до 23:00. Исключением станут рестораны и кафе, которые находятся в туристических местах.
Нижегородская область находится в числе регионов, где ближайшее время примут этот законопроект. Евгений Люлин уверен, что опыт региона сможет стать полезным для других субъектов РФ, которые только начинают эту работу.