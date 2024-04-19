Розовое буйство: в Хабаровске раньше обычного зацвёл багульник

Аномальное для середины апреля потепление в Хабаровске раньше обычных сроков заставило расти траву и разбудило рано расцветающие кустарники. Яркими розовыми цветами покрылся рододендрон даурский в парке имени Муравьёва-Амурского в центре краевой столицы. Зацвёл багульник и на участках у некоторых дачников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Обычно рододендрон даурский начинает цветение в самом конце апреля — начале мая. В этом году местами он начал распускаться раньше. Это объясняется тёплой погодой в конце прошлой недели, когда столбик термометра перешагивал за отметку в +20 градусов. На хорошо прогреваемых солнцем местах рододендрон распустился, — объяснила директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор биологических наук, ботаник Мария Крюкова.
А вот на сопках Большого Хехцира, как уточнили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», багульник — так в народе называют рододендрон — пока не раскрывает свои цветы. На вершинах ещё не до конца растаяли остатки снега. Но ещё чуть-чуть и возвышенности в окрестностях Хабаровска начнут окрашиваться в ярко розовые цвета. Кстати, цветы рододендрона благодаря выделяемым ими эфирным маслам легко переносят понижение температуры даже ниже нуля..
Рододендрон даурский применяют при лечении хронических заболеваний органов дыхания, при проблемах с сердцем, ревматизме. Из него делают настойки и отвары, а также масляные экстракты для растираний. Ещё одно из его положительных свойств — способность очищать воздух, нейтрализовать вирусы и микроорганизмы.
КСТАТИ:
Вместе с рододендроном в парке им. Муравьёва-Амурского распустилась и форзиция. Маленькие кустарники покрылись яркими цветами жёлтого цвета. Очень красиво!