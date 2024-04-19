Розовое буйство: в Хабаровске раньше обычного зацвёл багульник

А вот на сопках Большого Хехцира, как уточнили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», багульник — так в народе называют рододендрон — пока не раскрывает свои цветы. На вершинах ещё не до конца растаяли остатки снега. Но ещё чуть-чуть и возвышенности в окрестностях Хабаровска начнут окрашиваться в ярко розовые цвета. Кстати, цветы рододендрона благодаря выделяемым ими эфирным маслам легко переносят понижение температуры даже ниже нуля..