Просто хвастаюсь: ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей

Ростовская область, 19 апреля 2024. DON24.RU. Ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей. Предложение было опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Владелец животного уточнил, что продавать его не собирается. "Белый и пушистый кот.