Просто хвастаюсь: ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей

Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой", — написал он.
Ранее в Ростове пытались продать микропитбультерьера за 1 млрд рублей, кота Баюна за 2,3 млн рублей и «кото-машины» за 23,5 млн рублей.
Ростовская область, 19 апреля 2024. DON24.RU. Ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей. Предложение было опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Владелец животного уточнил, что продавать его не собирается. "Белый и пушистый кот.
Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой", — написал он.
Ранее в Ростове пытались продать микропитбультерьера за 1 млрд рублей, кота Баюна за 2,3 млн рублей и «кото-машины» за 23,5 млн рублей.