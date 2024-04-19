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Просто хвастаюсь: ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей

Ростовская область, 19 апреля 2024. DON24.RU. Ростовчанин выставил объявление о продаже белого кота за 1 млн рублей. Предложение было опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Владелец животного уточнил, что продавать его не собирается. "Белый и пушистый кот.

Я вам его не продам, просто хвастаюсь. Кот очень крутой", — написал он.

Ранее в Ростове пытались продать микропитбультерьера за 1 млрд рублей, кота Баюна за 2,3 млн рублей и «кото-машины» за 23,5 млн рублей.

флора и фауна