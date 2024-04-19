Самолёты из Хабаровска в Красноярск будут летать чаще

«Россия» (Группа Аэрофлот) расширила полетную программу из Сибирского авиатранспортного узла в Хабаровский край в рамках летнего расписания. Количество рейсов Красноярск — Хабаровск увеличилось до двух раз в неделю в связи с ростом спроса на авиаперевозки в высокий сезон, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Авиакомпания “Россия”.
Маршрут «России» Красноярск — Хабаровск открылся в мае 2023 года. Рейсы связали два крупных промышленных центра в Сибири и на Дальнем Востоке. Красноярский край и Хабаровский край — одни из крупнейших субъектов Российской Федерации по площади. Они славятся не только динамикой развития отраслей экономики, но и богатой красотой природы. Для регионов особенно важно стабильное авиасообщение, что способствует росту взаимных туристических и деловых потоков.
Согласно расписанию, рейсы Красноярск — Хабаровск выполняются по понедельникам и субботам.
Вылет SU/FV6883 из Красноярска в 7:25 (по понедельникам) / 9:00 (по субботам), прилет в 14:45 / 16:15 соответственно. Вылет SU/FV6884 из Хабаровска в 16:00 (по понедельникам) / 17:30 (по субботам), прилет в 17:30 / 19:10 соответственно.
Время указано местное для каждого аэропорта.
Пассажирам из Хабаровска в этом летнем сезоне доступно около 30 актуальных маршрутов из аэропорта Красноярска. Путешественникам удобно спланировать стыковочные рейсы через Сибирский авиатранспортный узел перевозчика.