Самолёты из Хабаровска в Красноярск будут летать чаще

Маршрут «России» Красноярск — Хабаровск открылся в мае 2023 года. Рейсы связали два крупных промышленных центра в Сибири и на Дальнем Востоке. Красноярский край и Хабаровский край — одни из крупнейших субъектов Российской Федерации по площади. Они славятся не только динамикой развития отраслей экономики, но и богатой красотой природы. Для регионов особенно важно стабильное авиасообщение, что способствует росту взаимных туристических и деловых потоков.