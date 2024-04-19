Главные новости 19 апреля

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
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На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3