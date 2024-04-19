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Главные новости 19 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Что известно о предполагаемом ударе Израиля по Ирану
Утром 19 апреля появились сообщения о том, что Израиль атаковал объект на территории Ирана. Агентство Fars сообщило о взрывах в провинции Исфахан в центральной части республики.

Медведев оценил информацию о подготовке покушения на Зеленского
Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.

Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ
Уильям Бернс выступил с предупреждением перед законодателями на Капитолийском холме 18 апреля: если помощь Украине не будет одобрена сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года

В мае будет новое повышение пенсий: сколько составит прибавка
Повышение ряда пенсий в мае связано в разной степени с индексационными процедурами, возрастом и специальным стажем.