Главные новости 19 апреля

На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.



Что известно о предполагаемом ударе Израиля по Ирану

Утром 19 апреля появились сообщения о том, что Израиль атаковал объект на территории Ирана. Агентство Fars сообщило о взрывах в провинции Исфахан в центральной части республики.



Медведев оценил информацию о подготовке покушения на Зеленского

Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.



Politico опубликовала прогноз главы ЦРУ о сроках поражения ВСУ

Уильям Бернс выступил с предупреждением перед законодателями на Капитолийском холме 18 апреля: если помощь Украине не будет одобрена сейчас, Киев может проиграть в конфликте к концу года



В мае будет новое повышение пенсий: сколько составит прибавка

Повышение ряда пенсий в мае связано в разной степени с индексационными процедурами, возрастом и специальным стажем.