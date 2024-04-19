Вторая из участниц по делу Телегина с соцжильём в Кузбассе получила срок

Установлено, что с 2014 по 2018 год между КУМИ Ленинск-Кузнецкого и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение готовых квартир. В них должны были переехать льготные категории граждан. По контракту фирма обязалась не только построить многоквартирные дома, но и благоустроить территорию и подвести к этим домам инженерные сети.