Вторая из участниц по делу Телегина с соцжильём в Кузбассе получила срок

58-летнюю бывшую председательницу комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа признали виновной в совершении 30 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Это то самое громкое дело экс-главы правительства Вячеслава Телегина, которого обвиняют в похищении 73 млн рублей.
Установлено, что с 2014 по 2018 год между КУМИ Ленинск-Кузнецкого и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение готовых квартир. В них должны были переехать льготные категории граждан. По контракту фирма обязалась не только построить многоквартирные дома, но и благоустроить территорию и подвести к этим домам инженерные сети.
Однако, несмотря на условия, глава города договорился с остальными фигурантами урксть бюджетные деньги. Он заключил 30 контрактов на благоустройство и подведение инженерно-технических сетей к указанным многоквартирным домам. Общая сумма хищения составила почти в 73 млн рублей, которую поделили на всех фигурантов.
Приговором суда виновной назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 2 млн рублей. Также мы писали, что 52-летняя бывшая руководительница коммерческой организации тоже получила условный по этому делу. Уголовное дело в отношении других участников ещё рассматривается в суде.