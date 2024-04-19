Открытие ярмарки на острове Канта в Калининграде перенесли на 23 апреля.

Изменения связаны с проведением международного конгресса. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Кафедрального собора.
На территории пройдут официальные мероприятия Кантовского конгресса. Вход на остров будет закрыт 22 апреля с 15:30 до 19:00. Ярмарка продлится с 23 апреля до 12 мая.
День открытых дверей в Музее Иммануила Канта пройдёт 23 апреля. Все, кто не попадет на предпоказ новой экспозиции и лекцию Ярослава Тимофеева ночью 21 апреля, смогут познакомиться с музеем 23 апреля с 10:00 до 19:00: побывать на презентации книги Валентина Балановского «Кант. Просто», которую Кафедральный собор выпустил в год 300-летия гения; увидеть юбилейные медали и посетить экскурсии по всем залам, в том числе наконец познакомиться с мультимедийной экспозицией «Обед у Канта», — сообщили в учреждении.
Световую проекцию философа у Медового моста можно посмотреть 21 и 22 апреля с 21:00 до 00:00 без перерыва. С 23 апреля профиль Иммануила Канта будет появляться с 21:00 до 00:00 на десять минут в начале часа.
Доступ к могиле философа откроют для всех желающих с 19:00 22 апреля. В этот день каждый сможет возложить цветы.
Ранее планировалось, что ярмарка в честь 300-летия Канта начнётся 20 апреля. На территории острова откроют фуд-корт с десятками павильонов. Посетители смогут попробовать блюда от 25 поваров: треску, колбаски с тушёной капустой, пасту из сельди с яблоком, лосося, балтийского угря, супы в хлебе, а также люля-кебаб из трески, щуки и картошки.