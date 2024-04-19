Открытие ярмарки на острове Канта в Калининграде перенесли на 23 апреля.

День открытых дверей в Музее Иммануила Канта пройдёт 23 апреля. Все, кто не попадет на предпоказ новой экспозиции и лекцию Ярослава Тимофеева ночью 21 апреля, смогут познакомиться с музеем 23 апреля с 10:00 до 19:00: побывать на презентации книги Валентина Балановского «Кант. Просто», которую Кафедральный собор выпустил в год 300-летия гения; увидеть юбилейные медали и посетить экскурсии по всем залам, в том числе наконец познакомиться с мультимедийной экспозицией «Обед у Канта», — сообщили в учреждении.