Эксперты рассказали о реакции туристов на курортный сбор в Петербурге

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начала действовать в Петербурге с 1 апреля.
«Туристы отреагировали острее, чем это было, когда эксперимент был только введен в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае и в Крыму. Тогда ожидали оттока туристов от коллективных мест размещения в частный сектор, но этого не произошло. Сейчас реакция у туристов более нервная. Но пока они платят. Говорить сейчас о перераспределении спроса на частный сектор очень рано. Во-первых, все только началось, а во-вторых, еще не высокий туристический сезон в Петербурге. Пока сложно оценить, какие последствия для коллективных средств размещения могут быть».
При этом глава ассоциации сообщила, что «решение вводить курортный сбор не с июня, а с апреля, для того, чтобы возникла определенная привычка и это стало некой обыденностью, было правильным».
«АТОР не может рекомендовать регионам не вводить курортный сбор, потому что понимает цель туристического сбора. Это средства, которые поступают в бюджет муниципалитета на поддержку туристической инфраструктуры. Построить на это ничего нельзя, но содержать в порядке, в чистоте, сделать какой-то ремонт можно. И мы понимаем, что в любом муниципалитете эти средства не лишние, даже в таком городе, как Петербург», — пояснила она.
Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. Как сообщал городской комитет по развитию туризма в декабре, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, в 2024 году планируется собрать примерно 300 миллионов рублей.