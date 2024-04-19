В Иркутске 1 мая отметят праздник Весны и Труда

Череда предстоящих майских событий в Иркутске начнется уже с первого дня месяца. В столице Приангарья отметят праздник Весны и Труда. Жителей города приглашают собраться у стелы «Город трудовой доблести», старт назначен на 15:00. Об этом сообщает администрация областного центра.