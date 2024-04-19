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В Иркутске 1 мая отметят праздник Весны и Труда

Торжество состоится у стелы «Город трудовой доблести».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Череда предстоящих майских событий в Иркутске начнется уже с первого дня месяца. В столице Приангарья отметят праздник Весны и Труда. Жителей города приглашают собраться у стелы «Город трудовой доблести», старт назначен на 15:00. Об этом сообщает администрация областного центра.

— Участие в торжестве примут ветераны, представители общественных организаций, органов власти, почетный караул Восточно-Сибирского института МВД РФ, военный оркестр и курсанты городского центра «Патриот». Территорию вокруг памятного знака украсят праздничными флагами, — говорят в администрации Иркутска.

На празднике выступит творческий коллектив из ВСИ МВД РФ «Линия барабанщиц», а в завершении праздника Весны и Труда запустят дневной фейерверк с зарядами цветного дыма.

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