В Иркутске 1 мая отметят праздник Весны и Труда

Череда предстоящих майских событий в Иркутске начнется уже с первого дня месяца. В столице Приангарья отметят праздник Весны и Труда. Жителей города приглашают собраться у стелы «Город трудовой доблести», старт назначен на 15:00. Об этом сообщает администрация областного центра.
— Участие в торжестве примут ветераны, представители общественных организаций, органов власти, почетный караул Восточно-Сибирского института МВД РФ, военный оркестр и курсанты городского центра «Патриот». Территорию вокруг памятного знака украсят праздничными флагами, — говорят в администрации Иркутска.
На празднике выступит творческий коллектив из ВСИ МВД РФ «Линия барабанщиц», а в завершении праздника Весны и Труда запустят дневной фейерверк с зарядами цветного дыма.