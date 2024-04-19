Мэр Владивостока раскритиковал нерадивых арендаторов за мусор на Шаморе

«К сожалению, не все арендаторы ведут добропорядочную работу. Сегодня на нескольких участках мы увидели много мусора и заборы, которые препятствовали проходу к воде. Это недопустимо. Данные замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки. Будем за этим строго следить, а также проведем проверку использования земельных участков по целевому назначению. Обратим внимание прокуратуры на арендаторов, не соблюдающих законодательство», — отметил Константин Шестаков.