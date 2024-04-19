Мэр Владивостока раскритиковал нерадивых арендаторов за мусор на Шаморе

Активную подготовку к летнему сезону начали на популярной среди владивостокцев и туристов Шаморе. Сейчас проводится комплексная уборка территорий. Ход работ оценил глава Владивостока Константин Шестаков, попутно раскритиковав местных арендаторов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В наведении порядка на пляжах Шаморы задействованы не только городские службы, но и предприниматели. Они сообща готовят территории к приему отдыхающих. Вдоль береговой полосы на втором и третьем пляжах сейчас очищают песок от мусора. Здесь задействована механизированная техника, которую приобрели специально для этих целей.
Для проверки проводимых работ и оценки ситуации в пятницу, 19 апреля, на место приехал мэр Константин Шестаков. Он обошел основные участки и доволен остался не всем.
«К сожалению, не все арендаторы ведут добропорядочную работу. Сегодня на нескольких участках мы увидели много мусора и заборы, которые препятствовали проходу к воде. Это недопустимо. Данные замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки. Будем за этим строго следить, а также проведем проверку использования земельных участков по целевому назначению. Обратим внимание прокуратуры на арендаторов, не соблюдающих законодательство», — отметил Константин Шестаков.
Он также обратил внимание предпринимателей на тот факт, что санитарное состояние — важная составляющая комфортного отдыха, поэтому уборка мусора должна проводиться своевременно. Мэр также добавил, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о расторжении договоров аренды с недобросовестными арендаторами, которые не вкладываются в развитие и должное содержание участков.
В пресс-службе мэрии также рассказали, что во время обхода территорий на некоторых речках были обнаружены масляные пятна и застойная вода.
«Городская администрация обратится в надзорные органы для проведения проверок и устранения замечаний», — подчеркнули в пресс-службе.