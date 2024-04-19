Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные местами по Краснодарскому краю пройдет дождь и усилится ветер. Однако, похолодания ожидать не стоит. Температура воздуха по-прежнему будет комфортной для этого времени года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность. В первую половину дня кратковременный дождь, гроза. Ветер 5−10 м/с, временами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 19…21°. В субботу в кубанской столице до 27 тепла, в воскресенье — до 22 выше ноля, без осадков.
В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с. Температура воздуха днем 17…22°; На Черноморском побережье переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха днем 15…20°.
В выходные в крае переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер в 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с. На Черноморском побережье в выходные местами порывы 19−24 м/с. Температура воздуха днем в субботу до 26−28 выше ноля. В воскресенье до 22 тепла на Черноморском побережье.