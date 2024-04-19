Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные местами по Краснодарскому краю пройдет дождь и усилится ветер. Однако, похолодания ожидать не стоит. Температура воздуха по-прежнему будет комфортной для этого времени года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.