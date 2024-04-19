Первый весенний субботник состоится в Хабаровском крае 20 апреля

В Хабаровском крае 20 апреля состоится первый в этом году весенний субботник. В нем примут как жители региона, так и компании. Они уберут мусор, высадят деревья и благоустроят дворы. По ожиданиям правительства к нему присоединятся десятки тысяч человек. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".