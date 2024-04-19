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Первый весенний субботник состоится в Хабаровском крае 20 апреля

Ожидается, что в нем примут участие десятки тысяч человек.

В Хабаровском крае 20 апреля состоится первый в этом году весенний субботник. В нем примут как жители региона, так и компании. Они уберут мусор, высадят деревья и благоустроят дворы. По ожиданиям правительства к нему присоединятся десятки тысяч человек. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В прошлом году на субботник вышли 80 тысяч хабаровчан, которые убрали 163 свалки, больше девяти тысяч дворов и 207 спортивных площадок.

— Надеемся, что этот год будет не менее продуктивным. Приглашаем всех неравнодушных граждан помочь навести порядок в своих поселениях — сделать их чище и уютнее, — сказал замначальника отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Александр Куликов.

Отдельное внимание будет уделено памятникам, мемориалам и обелискам. Их приведут в порядок в преддверие празднования Дня Победы. На субботнике свои акции проведут экологи.

Субботник пройдет в рамках весенней санитарной очистки и благоустройства территорий.

Жителей региона призывают вооружиться мешками для мусора, граблями и перчатками и тоже привести в порядок свой край.

ЖКХ