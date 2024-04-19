Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели из Кызылорды эвакуируют жителей дачных массивов Уральска

Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций Кызылординского областного ДЧС, подполковника гражданской защиты Бейбитхана Спанова, кызылординские спасатели впервые отправились в Актюбинскую область 31 марта.

До 7 апреля в поселке Айке Айтекинского района 35 сотрудников с помощью 3 машин, 10 водяных насосов и 2 моторных лодок проводили мониторинговые работы и эвакуировали жителей.

— По заданию центрального штаба мы прибыли в Костанай 7 апреля. Там мотопомпами было откачено более 31 тысячи кубометров воды, и после завершения остальных работ 14 апреля, по заданию министерства, мы отправились в город Уральск. На сегодняшний день около 100 человек эвакуированы, а их домашние питомцы доставлены в безопасные места. В настоящее время в 1-м, 2-м и 3-м дачных участках, расположенных в поймах реки Жайык (Урал), работы выполняют 68 человек с использованием 6 машин, 20 мотопомп и 6 лодок.

уточнил Б. Спанов.

ДЧС ЗКО поблагодарил своих коллег из Кызылорды, которые пришли на помощь в такой трудный час.

По словам пресс-секретаря Кызылординского областного ДЧС Айгуль Нурмановой, всего в Уральск было направлено две группы. Также прибудет третья группа в составе шести машин.

— В целом с 26 марта сотрудники Кызылординского областного ДЧС работали на подтопленных территориях в Костанае и Актобе. В настоящее время они продолжают свою работу в городе Уральске.

добавила А. Нурманова.

Известно, что поселок Коминтерн расположен на берегу реки Жайык. Здесь ведется строительство дамбы, это один из самых паводкоопасных районов города.

— Спасатели из Кызылорды усердно работают, чтобы спасти нас от подтоплений. Все они очень хорошие люди. Выражаю им благодарность от всей души, — говорит жительница поселка Надежда Молоткова.