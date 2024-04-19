Спасатели из Кызылорды эвакуируют жителей дачных массивов Уральска

По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций Кызылординского областного ДЧС, подполковника гражданской защиты Бейбитхана Спанова, кызылординские спасатели впервые отправились в Актюбинскую область 31 марта.
До 7 апреля в поселке Айке Айтекинского района 35 сотрудников с помощью 3 машин, 10 водяных насосов и 2 моторных лодок проводили мониторинговые работы и эвакуировали жителей.
— По заданию центрального штаба мы прибыли в Костанай 7 апреля. Там мотопомпами было откачено более 31 тысячи кубометров воды, и после завершения остальных работ 14 апреля, по заданию министерства, мы отправились в город Уральск. На сегодняшний день около 100 человек эвакуированы, а их домашние питомцы доставлены в безопасные места. В настоящее время в 1-м, 2-м и 3-м дачных участках, расположенных в поймах реки Жайык (Урал), работы выполняют 68 человек с использованием 6 машин, 20 мотопомп и 6 лодок.
ДЧС ЗКО поблагодарил своих коллег из Кызылорды, которые пришли на помощь в такой трудный час.
По словам пресс-секретаря Кызылординского областного ДЧС Айгуль Нурмановой, всего в Уральск было направлено две группы. Также прибудет третья группа в составе шести машин.
— В целом с 26 марта сотрудники Кызылординского областного ДЧС работали на подтопленных территориях в Костанае и Актобе. В настоящее время они продолжают свою работу в городе Уральске.
Известно, что поселок Коминтерн расположен на берегу реки Жайык. Здесь ведется строительство дамбы, это один из самых паводкоопасных районов города.
— Спасатели из Кызылорды усердно работают, чтобы спасти нас от подтоплений. Все они очень хорошие люди. Выражаю им благодарность от всей души, — говорит жительница поселка Надежда Молоткова.