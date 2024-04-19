Спасатели из Кызылорды эвакуируют жителей дачных массивов Уральска

— По заданию центрального штаба мы прибыли в Костанай 7 апреля. Там мотопомпами было откачено более 31 тысячи кубометров воды, и после завершения остальных работ 14 апреля, по заданию министерства, мы отправились в город Уральск. На сегодняшний день около 100 человек эвакуированы, а их домашние питомцы доставлены в безопасные места. В настоящее время в 1-м, 2-м и 3-м дачных участках, расположенных в поймах реки Жайык (Урал), работы выполняют 68 человек с использованием 6 машин, 20 мотопомп и 6 лодок.