Жару до 32 градусов обещают синоптики в Казахстане на выходные

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода весной и летом в Казахстане. Сообщалось, что в апреле и в мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.