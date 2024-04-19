«Сбережения родителей в 3500 долларов и сбережения деда в 3500 долларов». В Могилеве пятиклассница потратила сбережения родителей и дедушки

В Могилеве пятиклассница потратила сбережения родителей и дедушки. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
В сообщении сказано, что в неприятную ситуацию попала семья в Могилеве, чья дочь нашла в квартире спрятанные родителями сбережения в 3500 долларов, которые были выручены от продажи машины.
Сначала пятиклассница не придала особого значения находке, однако через некоторое время, когда карманных денег не хватило на очередную мечту, она воспользовалась ситуацией и взяла 100 долларов. Вместе со своей лучшей подругой-одноклассницей, которой она по секрету рассказала, где взяла деньги, они пошли на шопинг.
Сообщается, что, набрав целую корзину товаров, при расчете в кассе девочка положила 100 долларов, но ей продавец отказала. Это вызвало удивление у пятиклассницы. И она с подругой пошли в другой магазин. Там историю повторилась. Только в третьем магазине продавец сказала школьницам, что валюту следует обменять на белорусские рубли.
Чтобы не привлекать излишнего внимания у сотрудников банка, лучшая подруга пятиклассницы нашла выход, сказав, что деньги может обменять ее мать. Женщина действительно обменяла 100 долларов на 312 рублей. Получив деньги, школьницы купили сладостей, косметики, какую-то сумму одолжили одноклассникам. Однако деньги быстро закончились, и пятиклассница снова достала 100 долларов из сбережений родителей.
Мать лучшей подруги снова обменяла деньги, но попросила включить ее в долю, так как дочь рассказала ей секрет и назвала сумму имеющихся денег. Сказано, что женщина предложила 100 долларов выделить школьницам на расходы, а еще 100 — забрать за то, что не расскажет о тайне. С каждым разом она просила всю большую сумму за молчание.
Так, когда в родительской заначке осталось примерно 600−800 долларов, женщина сказала однокласснице дочери, что ее дедушка хранит около 3500 долларов. Из тайника мужчины забрали деньги. В какой-то момент он решил пересчитать накопления и заметил пропажу. Он позвонил своему сыну (отцу девочки). Тот, проверив сбережения, также обнаружил пропажу. Преступную схему быстро разоблачили.
Женщина после признания подруги дочери пообещала возместить ущерб. Она не придумала ничего лучше, как пойти на грабеж. Поехав в деревню, где проводила свое детство, она пошла в первый попавшийся дом, где горел свет.
На стук открыла пенсионерка. Женщина, недолго думая, распылила ей в глаза спрей-очиститель, но так и не смогла начать искать сбережения, так как к дому приехала машина и злоумышленница вынуждена была бежать. Ее задержали. Сказано, что 35-летняя мать четверых детей ранее была судима за совершение имущественных преступлений. Дети переданы на воспитание бабушки и дедушки.