«Сбережения родителей в 3500 долларов и сбережения деда в 3500 долларов». В Могилеве пятиклассница потратила сбережения родителей и дедушки

Мать лучшей подруги снова обменяла деньги, но попросила включить ее в долю, так как дочь рассказала ей секрет и назвала сумму имеющихся денег. Сказано, что женщина предложила 100 долларов выделить школьницам на расходы, а еще 100 — забрать за то, что не расскажет о тайне. С каждым разом она просила всю большую сумму за молчание.