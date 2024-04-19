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В Волгограде полиция накажет приезжих за «ночную лезгинку» на набережной

ВОЛГОГРАД, 19 апреля, ФедералПресс. Полиция Волгограда вычислила и нашла исполнителей лезгинки на Центральной набережной, которые не давали спать жителям окрестных домов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Время ноль часов, какие-то социально безответственные люди. Набережную надо делать пешеходной», — возмущается сам с собой мужчина, снявший видео с ночными танцами.

На кадрах видно, что несколько молодых людей и девушка танцуют по очереди национальный танец под музыку, летящую на полную катушку из «лады приора». Вокруг на набережной никого.

При этом в полиции почему-то готовы наказать только одного участника шабаша. Ему 21 год. Это водитель вышеуказанной машины. И он приехал из Астраханской области.