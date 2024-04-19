Галерея под открытым небом. В Ташкенте прошел международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В рамках мероприятия, локацией которого стала площадка перед музеем Академии художеств Узбекистана, состоялись выставки отечественных и зарубежных художников, мастер-классы по живописи и прикладному искусству, демонстрация исторических, национальных и современных костюмов. Молодые творцы смогли поработать над своими произведениями под открытым небом.
«Радует, что здесь можно встретить таких знаменитых художников, как Акмаль Нур и другие. Они смотрят работы ребят, что-то подсказывают, направляют — это огромный заряд мотивации развиваться, вдохновляться и больше работать над собой. Очень важный момент фестиваля — мастер-классы, где дети могут попробовать что-то новое», — поделилась педагог по ИЗО столичной школы музыки и искусства № 1 Лилия Ахунова, которая привела своих учеников на фестиваль.
«Теплая солнечная погода помогла мне написать свой этюд. Знаменитые художники подходили, смотрели мои работы, высказывали свое мнение — это мотивировало меня. Также этот фестиваль помог мне подружиться с такими же молодыми художниками и мастерами», — рассказал участник из Коканда Мухаммадсолих Гофуров.
Таким образом, фестиваль, который проходит в 17-й раз, стал не только возможностью продемонстрировать свое творчество, но и обменяться опытом с единомышленниками и получить обратную связь от профессионалов.