Галерея под открытым небом. В Ташкенте прошел международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства

«Радует, что здесь можно встретить таких знаменитых художников, как Акмаль Нур и другие. Они смотрят работы ребят, что-то подсказывают, направляют — это огромный заряд мотивации развиваться, вдохновляться и больше работать над собой. Очень важный момент фестиваля — мастер-классы, где дети могут попробовать что-то новое», — поделилась педагог по ИЗО столичной школы музыки и искусства № 1 Лилия Ахунова, которая привела своих учеников на фестиваль.