Кузьма Алдаров: Мы видим опережающий рост в агропромышленном комплексе Иркутской области

18 апреля в рамках 10-й сессии Законодательного собрания Иркутской области губернатор, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Игорь Кобзев огласил ежегодное послание о положении дел в регионе в 2023 году и обозначил ориентиры работы на ближайшую перспективу. Заместитель председателя ЗС региона Кузьма Алдаров прокомментировал ключевые направления послания губернатора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
«Игорь Кобзев в своем послании уделил особое место развитию сельскохозяйственного производства в Иркутской области и поддержке сельских территорий. Он сообщил, что в регионе почти в два раза вырос объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2023 году. Глава региона четко и ясно обозначил необходимость поддержать крупные инвестиционные проекты в развитии сельскохозяйственного производства, оказывать им эффективную государственную поддержку», — подчеркнул Кузьма Алдаров.
Он также отметил, что определены 35 опорных населенных пунктов, которые получат поддержку как сельскохозяйственные территории.
«Но это еще не все населенные пункты. Перечень должен быть расширен! Такое поручение губернатор дал Министерству сельского хозяйства Иркутской области. Кроме того, положительная динамика развития сельскохозяйственного производства в Приангарье свидетельствует о важности и успешности принятых мер по стимулированию агропромышленного комплекса в регионе», — заявил Кузьма Алдаров.
Вице-спикер ЗС выразил уверенность в дальнейшем развитии сельского хозяйства в Иркутской области и готовности к сотрудничеству для достижения поставленных целей.