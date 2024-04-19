Кузьма Алдаров: Мы видим опережающий рост в агропромышленном комплексе Иркутской области

«Игорь Кобзев в своем послании уделил особое место развитию сельскохозяйственного производства в Иркутской области и поддержке сельских территорий. Он сообщил, что в регионе почти в два раза вырос объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2023 году. Глава региона четко и ясно обозначил необходимость поддержать крупные инвестиционные проекты в развитии сельскохозяйственного производства, оказывать им эффективную государственную поддержку», — подчеркнул Кузьма Алдаров.