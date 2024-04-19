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Улицу в центре Воронежа перекроют на 5 дней

«Квадра» будет чинить трубопровод.

С 14:00 пятницы, 19 апреля, в Центральном районе Воронежа будет перекрыта улица Бехтерева в районе дома № 28. Об этом автомобилистов предупредили в городской администрации.

Перекрытие потребуется в связи с необходимостью устранения дефекта трубопровода силами АО «Квадра».

По информации предприятия, завершить работы планируется в течение пяти дней — до 24 апреля.

РИА «Воронеж» сообщало, что в Левобережном районе до 30 апреля закрыто движение автомобилей по участку улицы Туполева.

Ограничение связано с проведением работ по замене теплосети на проезжей части в районе домов № 27а и № 21а.

ЖКХ