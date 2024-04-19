Расписание автобусов в Хабаровске изменится из-за переноса выходных

Расписание общественного транспорта в Хабаровске изменится из-за переноса выходных, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Так, в субботу — 27 апреля, которая будет рабочей, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию буднего дня, а 29 и 30 апреля, а также 10 мая — по графику субботы, 1 и 9 мая транспорт будет ходить по расписанию воскресенья.
Информацию о наличии транспортных средств, прогноз прибытия к определенной остановке можно получить на сайте «Транспорт27.рф», в мобильным приложении «Go2bus» или у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону: 45−00−56.