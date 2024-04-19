Расписание автобусов в Хабаровске изменится из-за переноса выходных

Так, в субботу — 27 апреля, которая будет рабочей, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию буднего дня, а 29 и 30 апреля, а также 10 мая — по графику субботы, 1 и 9 мая транспорт будет ходить по расписанию воскресенья.