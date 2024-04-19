Челябинцев предупредили о резкой активизации клещей из-за потепления

Около 330 жителей Челябинской области обратились к врачам после укусов клещей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пострадавшие от присасывания клещей зарегистрированы в 21 муниципалитете.
«Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям», — говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Санитарные врачи рекомендуют при посещении садовых участков, парков, скверов, кладбищ использовать одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства.
«В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться за медицинской помощью: в рабочие дни и часы — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт», — говорится в комментарии.
Также там напомнили о важности исследования клеща на зараженность инфекциями для определения необходимости введения иммуноглобулина и антибиотиков. Их проводят частные медкабинеты, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области».
Садоводам рекомендуется проводить обработки участков по периметру, используя разрешенные для индивидуального применения средства («Медилис-ципер», «Цифокс»), после расчистки территории.