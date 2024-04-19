Акимат Астаны призывает не поддаваться панике из-за фейков

В анонимном Телеграм-канале была распространена информация о возможных терактах в школах. Информация является фейковой, однако в ряде школ родители поддались ажиотажу и снимают своих детей с уроков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В сообщении перечислялись школы, в которых 19 апреля якобы будет применено огнестрельное оружие, и говорилось о том, что не менее 20 людей намерены напасть на них.
На эту информацию отреагировал департамент полиции Астаны. В своих социальных сетях в ДП уведомили, что «публикация, распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram, об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации».
Они напомнили, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность.
В управлении образования Астаны сообщили Kapital.kz, что «на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме».
На вопрос, какой процент учащихся досрочно забрали родители, в управлении отвечать не стали.
Двумя днями ранее МВД РК разместило информацию, что полицией осуществляется контроль за обеспечением антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.
«При проверках объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), сотрудниками полиции проверяются техническая укрепленность объекта, а также знание и навыки персонала по реагированию на угрозы террористического характера. В текущем году были проверены 70 объектов УТО, внесено 35 предписаний для устранения недостатков. По результатам проведенных проверок по 16 объектам материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для привлечения к административной ответственности, на текущее время судом рассмотрены и наложены штрафы девяти объектам», — сообщает пресс-служба МВД.
Полицейские рекомендуют руководителям объектов ознакомиться с требованиями к антитеррористической защищенности объектов УТО, в соответствии с требованием закона «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года.
В целях профилактики правонарушений стражи порядка рекомендуют руководителям объектов, уязвимых в террористическом отношении, постоянно работать над повышением юридической грамотности, пренебрежение вопросами безопасности людей влечет за собой штраф от 100 месячных расчетных показателей каждому.
«В соответствии с требованием закона “О противодействии терроризму” руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых в террористическом отношении, с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны реализовывать следующие мероприятия: разработать паспорта антитеррористической безопасности объекта, постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала на предмет антитеррористической защиты», — сообщает министерство.
Также по рекомендациям МВД руководителям организаций необходимо планировать совместные действия с заинтересованными государственными органами, оснастить качественной телевизионной системой видеонаблюдения со сроком хранения видеоинформации не менее 30 суток, в отдельных случаях установить систему контроля управления доступом, систему охранной сигнализации, а также систему оповещения.