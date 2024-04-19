Акимат Астаны призывает не поддаваться панике из-за фейков

«При проверках объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), сотрудниками полиции проверяются техническая укрепленность объекта, а также знание и навыки персонала по реагированию на угрозы террористического характера. В текущем году были проверены 70 объектов УТО, внесено 35 предписаний для устранения недостатков. По результатам проведенных проверок по 16 объектам материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для привлечения к административной ответственности, на текущее время судом рассмотрены и наложены штрафы девяти объектам», — сообщает пресс-служба МВД.