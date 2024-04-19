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Лесные пожары в Абайской области: может ли трагедия повториться в 2024 году

В РГП «Казгидромет» рассказали, есть ли опасность повторения лесных пожаров в Абайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Директор «Гидрометцентра» Марина Шмидт отметила, что в целом май и июнь ожидаются пожароопасными на большой части страны. Что касается Абайской области, то температура в регионе в это время будет выше нормы до +27°C, а осадки — меньше нормы.

«Конечно, есть большая вероятность, что там могут возникнуть природные пожары. То, что касается июля и августа, хотя мы ожидаем температуру около нормы, при этом не исключены дни с очень высокими температурами и продолжительными периодами без осадков. Поэтому вероятность возникновения пожаров большая».

сообщила Марина Шмидт.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) «Семей орманы» загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.