Лесные пожары в Абайской области: может ли трагедия повториться в 2024 году

«Конечно, есть большая вероятность, что там могут возникнуть природные пожары. То, что касается июля и августа, хотя мы ожидаем температуру около нормы, при этом не исключены дни с очень высокими температурами и продолжительными периодами без осадков. Поэтому вероятность возникновения пожаров большая».