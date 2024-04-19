Власти назвали еще пять территории Краснодара, которые будут благоустроены

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодаре обустроят сразу несколько мест для отдыха горожан. На 73-м заседании городской Думы на эти цели выделили более 64,5 млн рублей. В этот раз в крайцентре приведут в порядок небольшие общественные пространства, которые стали победителями краевого конкурса местных инициатив в разных микрорайонах города. Территории для благоустройства предложили жители, депутаты городской Думы, активисты ТОС, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Для благоустройства парков, скверов и территорий общего пользования выделено 64,5 млн рублей. Из них, почти 58 млн рублей поступят из краевого бюджета по региональной программе, 6,5 млн рублей из городского бюджета и 85 тыс. рублей составят инициативные платежи.
Будут благоустроены: сквер им. Героя России С. В. Палагина на ул. Московской, 72; бульвар «Семейный» на ул. им. Героя Яцкова между ул. Восточно-Кругликовской и ул. им. Героев-Разведчиков; территория общего пользования на ул. Зиповской, 4/4; территория, прилегающая к зданию МЭЦ на ул. им. Тюляева, 33;
бульвар им. Кирилла Россинского в пос. Краснодарском.
Подрядчики для работы будут определены после проведения конкурсов. На местах планируют установить освещение, продумают прогулочные зоны, детские игровые площадки и скамейки.
Рейтинговое голосование за территории краевого центра для благоустройства в рамках федерального проекта продолжается.