Власти назвали еще пять территории Краснодара, которые будут благоустроены

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодаре обустроят сразу несколько мест для отдыха горожан. На 73-м заседании городской Думы на эти цели выделили более 64,5 млн рублей. В этот раз в крайцентре приведут в порядок небольшие общественные пространства, которые стали победителями краевого конкурса местных инициатив в разных микрорайонах города. Территории для благоустройства предложили жители, депутаты городской Думы, активисты ТОС, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.