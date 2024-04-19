Кузнецов рассказал, какие школы и сады отремонтируют к началу учебного года

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, какие и сколько образовательных учреждений модернизируют до начала нового учебного года. Ремонтные работы спланированы с учётом сроков проведения ГИА и лагерей дневного пребывания.
Так, кровлю отремонтируют в 11 школах, 13 детских садах и одном учреждении допобразования. В 29 учреждениях смонтируют систему автоматической пожарной сигнализации, благоустроят спортивные площадки в пяти школах и т. д.
«Поступает много вопросов по ремонту школы № 83. Капитальный ремонт здания школы планируем начать летом 2024 года после утверждения проектно-сметной документации», — поясняет глава города.
Новое оборудование для укрепления материально-технической базы мастерских по швейному, столярному, гончарному делу поставят и в специальные школы № 78, 80, 88. На базе лицея № 76 откроется детский технопарк.
Также создадут 1 170 новых мест в семи школах и двух учреждениях дополнительного образования. Для детей откроют школьные театры, медиацентры и спортивные секции.