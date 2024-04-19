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Краснодарский хирург мальчика с откушенным лицом продолжит работу в вузе

Краснодарский хирург Алексей Дикарев рассказал, что не имеет претензий к КубГМУ и ректору.

Краснодарский хирург мальчика с откушенным лицом продолжит работу в КубГМУ. Алексей Дикарев записал новое видеообращение. Он отметил, что не имеет претензий к университету и ректору.

«Все недоразумения устранены. Претензий к Кубанскому мединституту, к ректору Алексеенко у меня нет и не было. Это все были итоги, как я предполагал, недопонимания, связанного с некорректностью передачи информации. То, что называется “испорченным телефоном”», — сказал Дикарев.

Хирург пожелал университету развития и успехов.

«Есть предположение, что продолжим [сотрудничество] даже в большем объеме. Я буду только счастлив и рад…», — добавил Алексей Дикарев.

Напомним, скандальная история с увольнением краснодарского хирурга произошла после операции по пришиванию детского лица. На четырехлетнего Сашу из Карачаево-Черкессии напала собака. Пес вырвал ребенку щеки и нос. Спасать лицо ребенку взялся хирург из Краснодара Алексей Дикарев. Операция прошла успешно. Но после спасения детского лица стало известно об увольнении врача из КубГМУ.

медицина