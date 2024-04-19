Краснодарский хирург мальчика с откушенным лицом продолжит работу в вузе

«Все недоразумения устранены. Претензий к Кубанскому мединституту, к ректору Алексеенко у меня нет и не было. Это все были итоги, как я предполагал, недопонимания, связанного с некорректностью передачи информации. То, что называется “испорченным телефоном”», — сказал Дикарев.