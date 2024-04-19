Фанат, прыгнувший на девушку на концерте Гуфа в Екатеринбурге, имел спецподготовку

Во время выступления рэпера один из зрителей забрался к артисту и затем прыгнул в толпу. При приземлении молодой человек задел ногой голову девушки. Неадекватного фаната после этого чуть не избили другие зрители, но Гуф призвал воздержаться от насилия. Организаторы предложили пострадавшей девушке компенсацию, но она отказалась. Неадекватного фаната рэпера передали сотрудникам полиции.