Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона днем 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы», — говорится в сообщении.
Кроме того, ветер усилится до 20−25 м/с.
В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.
При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.
Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.