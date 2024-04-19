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Циклон несет в Крым сильные дожди с грозами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона днем 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы», — говорится в сообщении.

Кроме того, ветер усилится до 20−25 м/с.

В ведомстве напомнили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — аварий на объектах энергетики, ЖКХ, роста числа ДТП, нарушения транспортного сообщения. Также есть риск подтопления территорий.

При сильном ветре возможно падение рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.

Также опасно находиться в море, прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.