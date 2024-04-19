Прогноз от синоптиков: стоит ли ждать снега в Астане и какой будет погода в Алматы в мае

«В прошлом году снежные коллапсы у нас наблюдались 14−16 апреля. В этом году нет, такого коллапса не будет. Мы ждем выпадения осадков преимущественно в виде дождя. Но однозначно говорить нельзя, потому что у нас еще май есть, и для северных регионов возможно, что в ночные часы дождь может переходить в снег. Если возвращаться к историческим климатическим данным, в Астане еще до 11 июня могут наблюдаться поздние заморозки».