Уральская весна: на смену жаре в Свердловской области придут заморозки

Сообщалось, что уже на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.
Однако прогнозы синоптиков на весну неутешительны. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра,
«20 апреля — самый жаркий день, 25−29 градусов. Кратковременно, хотя и в меньшей степени, потеплеет даже на самом севере Свердловской области: ночью 0,+5, днем 10−15 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Однако уже в первые дни новой недели на Урал начнет опускаться холодный воздух. Согласно прогнозам,
«До конца рабочей недели значительного потепления не предполагается», — отмечают синоптики.