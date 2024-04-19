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Уральская весна: на смену жаре в Свердловской области придут заморозки

На смену жаре в Свердловской области придут почти что зимние заморозки. О том, что в Екатеринбурге в разгар апреля наступит самое настоящее лето, стало известно в понедельник.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°

Сообщалось, что уже на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.

Однако прогнозы синоптиков на весну неутешительны. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 20—22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10−15 градусов, днем — до 19−24 градусов.

«20 апреля — самый жаркий день, 25−29 градусов. Кратковременно, хотя и в меньшей степени, потеплеет даже на самом севере Свердловской области: ночью 0,+5, днем 10−15 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Однако уже в первые дни новой недели на Урал начнет опускаться холодный воздух. Согласно прогнозам, 23—24 апреля в Свердловскую область вернутся ночные заморозки до −4 градусов, а температура воздуха днем составит всего 5−10 градусов.

«До конца рабочей недели значительного потепления не предполагается», — отмечают синоптики.