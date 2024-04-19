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В Екатеринбурге умер бывший командующий войсками Уральского военного округа Юрий Греков

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге скончался экс-командующий войсками Уральского военного округа генерал-полковник Юрий Греков. Об этом сообщил департамент информполитики региона.

Причина смерти не объявлялась. Офицеру было 80 лет. Юрий Греков с 16 июля 1992 года командовал войсками округа. В январе 2000 года он ушел в запас и занял пост советника губернатора области, пишет «Уралинформбюро».