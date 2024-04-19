Отключения света зафиксированы в Витебской области из-за снегопада

Утром в пятницу, 19 апреля, погода в регионе резко изменилась — начался сильный мокрый снег, который сопровождается порывистым ветром.
«Это привело к временным отключениям электрической энергии в некоторых населенных пунктах преимущественно Оршанского, Сенненского и Толочинского районов».
Там также отметили, что в устранении нарушений подачи электроэнергии потребителям задействованы семь бригад, около 40 человек и семь единиц спецтехники.
В настоящее время энергетики продолжают проводить мониторинг метеорологической обстановки.
«Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения», — сообщили в Витебскэнерго.
На предприятии сказали, что аварийные бригады имеют все необходимые средства защиты и инвентарь, подготовлены резервные источники питания.