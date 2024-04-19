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Отключения света зафиксированы в Витебской области из-за снегопада

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Энергетики Витебской области перешли в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в РУП «Витебскэнерго».

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Источник: РИА "Новости"

Утром в пятницу, 19 апреля, погода в регионе резко изменилась — начался сильный мокрый снег, который сопровождается порывистым ветром.

«Это привело к временным отключениям электрической энергии в некоторых населенных пунктах преимущественно Оршанского, Сенненского и Толочинского районов».

сказали на предприятии.

Там также отметили, что в устранении нарушений подачи электроэнергии потребителям задействованы семь бригад, около 40 человек и семь единиц спецтехники.

В настоящее время энергетики продолжают проводить мониторинг метеорологической обстановки.

«Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения», — сообщили в Витебскэнерго.

На предприятии сказали, что аварийные бригады имеют все необходимые средства защиты и инвентарь, подготовлены резервные источники питания.

энергетика