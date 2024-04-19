Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 апреля

В субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем во многих районах — кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом. В ночные и утренние часы по северу местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный ночью 3−8 м/с. Днем ветер усилится до 5−10 м/с, порывы достигнут 14 м/с, а местами — 15−18 м/с.