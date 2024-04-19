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Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

В субботу будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем во многих районах — кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом. В ночные и утренние часы по северу местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный ночью 3−8 м/с. Днем ветер усилится до 5−10 м/с, порывы достигнут 14 м/с, а местами — 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1−5 градусов тепла, местами, а по Витебской области на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 3 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 8 градусов по северу до плюс 15 градусов по югу.