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Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе

Развожаев: Черноморский флот проводит тренировку в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 19 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Ожидается, что она продлится ориентировочно до полудня.

Как пояснил Развожаев, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Севастопольский губернатор отметил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

— В городе все спокойно, — заключил он.