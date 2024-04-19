В пятницу, 19 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, тренировка проходит в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес. Ожидается, что она продлится ориентировочно до полудня.
Как пояснил Развожаев, флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Севастопольский губернатор отметил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из различных видов стрелкового оружия.
— В городе все спокойно, — заключил он.