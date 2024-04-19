В Иркутске 19 апреля заработал передвижной пункт переливания крови

У здания правительства Иркутской области 19 апреля развернули мобильную станцию переливания крови. Начало работы передвижного центра приурочили к национальному дню донора, его будут отмечать уже 20 апреля. Об этом сообщает правительство Иркутской области.
За время работы пункта восемь человек пополнили ряды федерального регистра доноров костного мозга, а 58 добровольцев сдали кровь на нужды медицинских учреждений региона.
— Донорство стало популярным в Приангарье. Бывает так, что врачи не успевают принять всех желающих. Поэтому сейчас мы пропагандируем осознанное донорство, когда человек откликается в случае необходимости с учетом конкретных групп крови и резус фактора, — рассказывает главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.
— Просто выполнял свой человеческий долг. Я понимаю, что кому-то моя кровь может помочь справится с тяжелым недугом и встать на ноги, — отметил рекордсмен.
Статистика тоже говорит о том, что сибиряки готовы помогать всем, кто борется с различными заболеваниями. Федеральный регистр доноров костного мозга пополнился 19,8 тысячами потенциальных доноров из Иркутской области, из них 43 человека уже сдали стволовые клетки.