Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 19 апреля заработал передвижной пункт переливания крови

На открытии 5 человек получили звание «Заслуженный донор Иркутской области».

Источник: Правительство Иркутской области

У здания правительства Иркутской области 19 апреля развернули мобильную станцию переливания крови. Начало работы передвижного центра приурочили к национальному дню донора, его будут отмечать уже 20 апреля. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

За время работы пункта восемь человек пополнили ряды федерального регистра доноров костного мозга, а 58 добровольцев сдали кровь на нужды медицинских учреждений региона.

— Донорство стало популярным в Приангарье. Бывает так, что врачи не успевают принять всех желающих. Поэтому сейчас мы пропагандируем осознанное донорство, когда человек откликается в случае необходимости с учетом конкретных групп крови и резус фактора, — рассказывает главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

На открытии мобильного центра переливания крови не оставили без внимания и заслуженных доноров. Пять человек получили такое звание, среди них есть абсолютный чемпион — сотрудник Росгвардии подполковник Олег Б. У него 260 дотаций крови, офицер сдает ее с 1997 года.

— Просто выполнял свой человеческий долг. Я понимаю, что кому-то моя кровь может помочь справится с тяжелым недугом и встать на ноги, — отметил рекордсмен.

Статистика тоже говорит о том, что сибиряки готовы помогать всем, кто борется с различными заболеваниями. Федеральный регистр доноров костного мозга пополнился 19,8 тысячами потенциальных доноров из Иркутской области, из них 43 человека уже сдали стволовые клетки.

здоровье