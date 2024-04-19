В Иркутске 19 апреля заработал передвижной пункт переливания крови

У здания правительства Иркутской области 19 апреля развернули мобильную станцию переливания крови. Начало работы передвижного центра приурочили к национальному дню донора, его будут отмечать уже 20 апреля. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

За время работы пункта восемь человек пополнили ряды федерального регистра доноров костного мозга, а 58 добровольцев сдали кровь на нужды медицинских учреждений региона.

— Донорство стало популярным в Приангарье. Бывает так, что врачи не успевают принять всех желающих. Поэтому сейчас мы пропагандируем осознанное донорство, когда человек откликается в случае необходимости с учетом конкретных групп крови и резус фактора, — рассказывает главврач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

На открытии мобильного центра переливания крови не оставили без внимания и заслуженных доноров. Пять человек получили такое звание, среди них есть абсолютный чемпион — сотрудник Росгвардии подполковник Олег Б. У него 260 дотаций крови, офицер сдает ее с 1997 года.