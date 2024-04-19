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С 26 апреля в Нижегородской области вновь запустят дачные автобусы

Рассказываем, на каких маршрутах можно добраться до дачи.

С 26 апреля начинается работа сезонного пригородного автобусного маршрута № 118 «Дубки -Дзержинск». Об этом сообщают в пресс-службе ЦРТС.

Возобновляется также работа транспорта по другим дачным направлениям. Например, с 28 апреля будут ходить сезонные маршруты под номерами 2А, 116, 116А, 119Б, 120, 123 и 237 В в Городецком муниципальном округе. Еще с 28 апреля транспортное обслуживание садоводств № 10, 15, 20 и 37 в городском округе города Арзамаса будет восстановлено.

Далее, с 1 мая, в Кстовском районе начнут курсировать маршруты под номерами 110А, 114А, 130А, 138 и 152.