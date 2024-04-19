В Башкирии появится новый праздник — День национального танца

«К вопросам, связанным с возрождением интереса к национальным костюмам, мы относимся как к важнейшему элементу государственной политики в такой многонациональной республике, как наша. У нас очень богатая культура и важно ее сохранить для наших потомков. Сегодня хотел бы анонсировать и рассказать еще об одной нашей идее. Мы в республике хотим учредить еще один праздник — День национального танца. Он будет в том числе и работать и на продвижение национальных костюмов, так как национальный танец неразрывно связан с ними».