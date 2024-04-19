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В Башкирии появится новый праздник — День национального танца

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Елена Нечвалода попросила содействия в издании альбома-каталога по башкирскому костюму. На сегодняшний день, по ее словам, собран большой материал, в том числе и архивный, есть уникальные экземпляры.

Радий Хабиров поручил минкультуры республики подготовить предложения по государственному заказу и техзаданию для подготовки и издания альбома-каталога, чтобы была возможность осуществить этот проект в течение трех лет с выделением необходимых средств из бюджета.

«К вопросам, связанным с возрождением интереса к национальным костюмам, мы относимся как к важнейшему элементу государственной политики в такой многонациональной республике, как наша. У нас очень богатая культура и важно ее сохранить для наших потомков. Сегодня хотел бы анонсировать и рассказать еще об одной нашей идее. Мы в республике хотим учредить еще один праздник — День национального танца. Он будет в том числе и работать и на продвижение национальных костюмов, так как национальный танец неразрывно связан с ними».

сказал Радий Хабиров
праздники