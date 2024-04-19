«Нечем дышать»: жители Южного Урала попросили отключить отопление

Вот несколько таких комментариев, оставленных южноуральцами во «ВКонтакте».
— Включают отопление на всю катушку, — пожаловался подписчик сообщества «Подслушано ЧМЗ». — По-нормальному, вы должны убавить тепло, а не издеваться над людьми.
В некоторых квартирах температура достигла 27 градусов.
— Дома невозможно находиться, нечем дышать, потому что отопление работает на полную мощность, — написала Вероника Кременская в паблике «Типичный Чебаркуль».
Просьбы об отключении отопления появляются даже из родильных домов.
— Отключите отопление в роддоме, — попросила девушка в группе «Подслушано в Озёрске». — Это просто издевательство над роженицами. Батареи такой температуры, что не возможно за них рукой держаться.
Однако некоторые южноуральцы считают, что отключать отопление ещё рано.
— У нас и в мае ещё снег может выпасть, — напомнила Ольга Чистякова в той же группе.
В одном из домов Миньяра отопление уже выключили и жильцы этому не рады.
— Ещё только апрель, а здесь помимо молодых семей есть дети и старики, — рассказала Людмила Рыжова в сообществе «А. Л. Текслер, помоги». — В любую из ночей может быть ещё минусовая температура. Я звонила в организацию, отвечающую за это, и мне сказали, что администрация дала разрешение на отключение отопления в городе.
По данным синоптиков, в субботу, 20 апреля, в регионе прогнозируется аномальная для апреля жара — днём воздух прогреется аж до +31 градуса. В связи с этим, ранее в мэрии Челябинска обсудили дату окончания отопительного сезона.
Из-за столь благоприятной погоды на оттаявших полянах у подножия хребта в национальном парке «Зигальга» распустились подснежники. Одним из видов ветрениц, растущих в нацпарке является алтайская, которую также принято называть «отравленным ружьём». А почему растение носит такое название, мы рассказывали ранее.