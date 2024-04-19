«Нечем дышать»: жители Южного Урала попросили отключить отопление

— Ещё только апрель, а здесь помимо молодых семей есть дети и старики, — рассказала Людмила Рыжова в сообществе «А. Л. Текслер, помоги». — В любую из ночей может быть ещё минусовая температура. Я звонила в организацию, отвечающую за это, и мне сказали, что администрация дала разрешение на отключение отопления в городе.